 Yanal’dan iki gün izin – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Yanal’dan iki gün izin

    Yanal’dan iki gün izin

    Teknik direktör , Adana deplasmanında alınan beraberlik sonrası oyuncularına iki gün izin verdi.

    Bazı futbolcular Adana'dan direkt İstanbul'a geçerken, bazı oyuncular ise kafileyle birlikte Trabzon'a döndü. Ancak havalimanında tüm takımın moralinin bozuk olduğu gözlendi.

    ÖZEL TERAPİLER YAPACAK
    Teknik direktör Yanal'ın son haftalarda istenmeyen skorlar alınması nedeniyle bazı futbolcularla özel görüşmeler yapacağı belirtildi. Başarılı hocanın iki günlük aranın ardından, performansları düşen Olcay Şahan ve Mas ile de bir görüşme yapacağı ve çeşitli uyarılarda bulunacağı dile getirildi.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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