Yanal’dan iki gün izin
Teknik direktör Ersun Yanal, Adana deplasmanında alınan beraberlik sonrası oyuncularına iki gün izin verdi.
Bazı futbolcular Adana'dan direkt İstanbul'a geçerken, bazı oyuncular ise kafileyle birlikte Trabzon'a döndü. Ancak havalimanında tüm takımın moralinin bozuk olduğu gözlendi.
ÖZEL TERAPİLER YAPACAK
Teknik direktör Yanal'ın son haftalarda istenmeyen skorlar alınması nedeniyle bazı futbolcularla özel görüşmeler yapacağı belirtildi. Başarılı hocanın iki günlük aranın ardından, performansları düşen Olcay Şahan ve Mas ile de bir görüşme yapacağı ve çeşitli uyarılarda bulunacağı dile getirildi.
ÖZEL TERAPİLER YAPACAK
Teknik direktör Yanal'ın son haftalarda istenmeyen skorlar alınması nedeniyle bazı futbolcularla özel görüşmeler yapacağı belirtildi. Başarılı hocanın iki günlük aranın ardından, performansları düşen Olcay Şahan ve Mas ile de bir görüşme yapacağı ve çeşitli uyarılarda bulunacağı dile getirildi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Yanal’dan iki gün izin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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