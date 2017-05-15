Medjani Uğur’u arattı
Çok iyi bir sezon geçiren Uğur Demirok, Adana karşısında cezasından dolayı forma giyemezken, yerine savunmanın göbeğinde Medjani oynadı. Devre arasında yeniden Trabzonspor'a dönen Cezayirli futbolcu, Jan Durica ile uyumlu bir görüntü ortaya koyamazken, savunmada üst üste açıklar verdi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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