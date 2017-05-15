 Medjani Uğur’u arattı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Uğur’u arattı

    Medjani Uğur’u arattı
    Çok iyi bir sezon geçiren Uğur Demirok, Adana karşısında cezasından dolayı forma giyemezken, yerine savunmanın göbeğinde oynadı. Devre arasında yeniden Trabzonspor'a dönen Cezayirli futbolcu, Jan Durica ile uyumlu bir görüntü ortaya koyamazken, savunmada üst üste açıklar verdi.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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