 İbre Zoran Tosic’e döndü – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    İbre ’e döndü

    İbre Zoran Tosic’e döndü

    Karadeniz ekibi, Manchester United geçmişi de olan Tosic'e sözleşmesi sezon sonunda biteceği için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

    Fırtına, Spartak Moskova'nın Bulgar orta sahası Popov'u almak istiyordu.Rus ekibi 3 milyon euro'ya 'Tamam' derken, Popov'un menajeri 2 milyon euro imza parası isteyince Başkan Usta masadan kalktı. İbre artık CSKA Moskova'nın orta sahası 'e dönmüş durumda. Karadeniz ekibi, Manchester United geçmişi de olan Tosic'e sözleşmesi sezon sonunda biteceği için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. 29 yaşındaki Tosic, Sırbistan Milli Takımı ile şu ana kadar 76 maça çıktı ve 11 gol attı. 1.71 boyundaki futbolcu, CSKA ile toplam 238 maçta 47 gol atıp, 41 de asist yaptı. Tosic ile ön görüşme yapılmış ve el sıkışılmıştı.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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