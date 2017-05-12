İbre Zoran Tosic’e döndü
Karadeniz ekibi, Manchester United geçmişi de olan Tosic'e sözleşmesi sezon sonunda biteceği için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
Fırtına, Spartak Moskova'nın Bulgar orta sahası Popov'u almak istiyordu.Rus ekibi 3 milyon euro'ya 'Tamam' derken, Popov'un menajeri 2 milyon euro imza parası isteyince Başkan Usta masadan kalktı. İbre artık CSKA Moskova'nın orta sahası Zoran Tosic'e dönmüş durumda. Karadeniz ekibi, Manchester United geçmişi de olan Tosic'e sözleşmesi sezon sonunda biteceği için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. 29 yaşındaki Tosic, Sırbistan Milli Takımı ile şu ana kadar 76 maça çıktı ve 11 gol attı. 1.71 boyundaki futbolcu, CSKA ile toplam 238 maçta 47 gol atıp, 41 de asist yaptı. Tosic ile ön görüşme yapılmış ve el sıkışılmıştı.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
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Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
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fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
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Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
İbre Zoran Tosic’e döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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