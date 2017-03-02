Hedef Avrupa kupaları

Asbaşkan Ahmet Çubukçu: Son 2 maçta berabere kalsak da 2017 yılında yakaladığımız bir çıkış var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Yusuf Yazıcı ile anlaştık, Okay ve Esteban da takımda kalacak.

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, 2017 yılında yakaladıkları çıkışı sürdürerek Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini söyledi. Devre arasında yaptıkları transferlerin de etkisiyle ligin ikinci yarısında en fazla puan toplayan ekipler arasında yer aldıklarını ifade eden Çubukçu, "Son 2 maçta berabere kalsak da 2017 yılında yakaladığımız bir çıkış var. Bu çıkışı sürdürerek ligi bitirebileceğimiz en üst yerde bitirmek, Avrupa kupalarında yer almak istiyoruz. Karabük maçını da kazanacağız" diye konuştu.



YUSUF İLE ANLAŞTIK

Çubukçu, genç oyuncuları Yusuf Yazıcı'nın 2020'de bitecek sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattıklarını da söyledi. Yusuf'un büyük yıldız olacağını ifade eden Çubukçu, "Yusuf'un sözleşmesini 2022'ye kadar uzattık. Okay ve Estaban ile de görüşeceğiz. Bu oyuncular da takımımızda kalacak" dedi.



ONUR İSMİ TRABZONSPOR İLE ÖZDEŞLEŞTİ

Performansı ile göz kamaştıran kaptan Onur Kıvrak hakkında konuşan Çubukçu, "Hem biz, hem taraftarlar, sadece performansından dolayı değil duruşundan dolayı da onu çok seviyoruz. Onur ismi Trabzonspor ile özdeşleşmiş bir durumda. Özellikle gelecek yıl için oluşturacağımız şampiyonluk kadrosunda kendisine de çok sorumluluklar düşecek" dedi.



REKOR ÇAĞRISI YAPILDI

Ahmet Çubukçu, Medical Park Arena'da karşılaşacakları Kardemir Karabükspor maçına taraftarları davet ettiklerini aktardı. Gaziantepspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında 20 bin üzerinde taraftara oynadıklarını hatırlatan Çubukçu, şunları kaydetti: "Tribün cezası ve kış şartlarına karşın taraftarlarımız takımını yalnız bırakmadı. Kardemir Karabükspor maçında taraftarlarımızın stadı doldurmasını, seyirci rekorunu kırmasını istiyoruz."