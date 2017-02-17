Kar kış dinlemediler

Fırtına, pazartesi günü sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle temizlenen sahada gerçekleştirilen idmanda oyuncuların oldukça neşeli ve hırslı olduğu gözlenirken, taktik antrenman sonunda kazanan takımın futbolcuları büyük sevinç yaşadı.