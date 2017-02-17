Kar kış dinlemediler
Fırtına, pazartesi günü sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle temizlenen sahada gerçekleştirilen idmanda oyuncuların oldukça neşeli ve hırslı olduğu gözlenirken, taktik antrenman sonunda kazanan takımın futbolcuları büyük sevinç yaşadı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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