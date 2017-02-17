 Havaya girmeyelim – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Havaya girmeyelim

    Havaya girmeyelim

    İkinci yarıda 4’te 4 yapan ’un teknik direktörü , Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde rehavet uyarısı yaptı.

    Ligin 2. yarısına Bursaspor galibiyetiyle başlayan, ardından sırasıyla Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor'u mağlup eden bordo-mavililer, yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın maç öncesi futbolcuları uyardığı öğrenildi. Yakaladıkları seriyi devam ettirmek için sağlam adımlarla ilerlemeleri gerektiğini futbolcularına anlatan tecrübeli hocanın, "4 maçta alınan galibiyet sonrası havaya girmeyeceğiz. Yere sağlam adımlarla basarak yolumuza devam edeceğiz. Şımarıklık asla yok. Yükselişimize devam ettirmemiz gerek. Bizden herkes bunu bekliyor" dediği kaydedildi. 'ın Aytemiz Alanyaspor'un ikinci yarıdaki karşılaşmalarını analizlerini de yaparak, futbolcularuna rakibin zayıf noktalarını anlattığı ifade edildi

    GEÇEN YILI SOLLADI
    Fırtına geçtiğimiz sezonu geride bıraktı. Bordo-mavililer 2015-16'nın 20. haftasında 24 puan toplayarak 12. sırada yer almıştı. Karadeniz ekibi bu sezon ise 20 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Attığı 20 gole karşılık 21 gol yedi ve 30 puan ile 6. sırada.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:40
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