Havaya girmeyelim
İkinci yarıda 4’te 4 yapan Trabzonspor’un teknik direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde rehavet uyarısı yaptı.
Ligin 2. yarısına Bursaspor galibiyetiyle başlayan, ardından sırasıyla Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor'u mağlup eden bordo-mavililer, yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın maç öncesi futbolcuları uyardığı öğrenildi. Yakaladıkları seriyi devam ettirmek için sağlam adımlarla ilerlemeleri gerektiğini futbolcularına anlatan tecrübeli hocanın, "4 maçta alınan galibiyet sonrası havaya girmeyeceğiz. Yere sağlam adımlarla basarak yolumuza devam edeceğiz. Şımarıklık asla yok. Yükselişimize devam ettirmemiz gerek. Bizden herkes bunu bekliyor" dediği kaydedildi. Ersun Yanal'ın Aytemiz Alanyaspor'un ikinci yarıdaki karşılaşmalarını analizlerini de yaparak, futbolcularuna rakibin zayıf noktalarını anlattığı ifade edildi
GEÇEN YILI SOLLADI
Fırtına geçtiğimiz sezonu geride bıraktı. Bordo-mavililer 2015-16'nın 20. haftasında 24 puan toplayarak 12. sırada yer almıştı. Karadeniz ekibi bu sezon ise 20 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Attığı 20 gole karşılık 21 gol yedi ve 30 puan ile 6. sırada.
GEÇEN YILI SOLLADI
Fırtına geçtiğimiz sezonu geride bıraktı. Bordo-mavililer 2015-16'nın 20. haftasında 24 puan toplayarak 12. sırada yer almıştı. Karadeniz ekibi bu sezon ise 20 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Attığı 20 gole karşılık 21 gol yedi ve 30 puan ile 6. sırada.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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