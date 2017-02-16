 4 üst düzey takviye – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    4 üst düzey takviye

    4 üst düzey takviye

    Genel Sekreter Meriç: 3-4 iyi oyuncu alacağız. İkinci yarı gelenler ilk devredeki takımı üst seviyeye taşıdı. Yeni gelecekler bir basamak daha yükselmek durumunda

    Genel Sekreter Gençağa Meriç, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacaklarını söyledi. Meriç, "Asıl hedefimiz gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun iskeletini kurmaktı. Bunu da devre arasında yaptığımız transferlerle oluşturduk" dedi. Meriç, ligin başında aldıkları sonuçlara karşın hiç umutsuzluğa kapılmadıklarını kaydederek şöyle devam etti:

    HOCAMIZI DESTEKLEDİK
    "Hocamızın arkasında durduk. Şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturmak istiyoruz. Kesinlikle takviyeler üst düzeyde olacak. Takımda direkt oynayacak, kaliteli 3-4 oyuncu almayı planlıyoruz. İkinci yarı gelenler ilk yarıdaki takıma level atlattı. Yeni gelecek oyuncular da bu takıma level atlatacak ki şampiyon olalım."
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:46
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