4 üst düzey takviye
Genel Sekreter Meriç: 3-4 iyi oyuncu alacağız. İkinci yarı gelenler ilk devredeki takımı üst seviyeye taşıdı. Yeni gelecekler bir basamak daha yükselmek durumunda
Genel Sekreter Gençağa Meriç, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacaklarını söyledi. Meriç, "Asıl hedefimiz gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun iskeletini kurmaktı. Bunu da devre arasında yaptığımız transferlerle oluşturduk" dedi. Meriç, ligin başında aldıkları sonuçlara karşın hiç umutsuzluğa kapılmadıklarını kaydederek şöyle devam etti:
HOCAMIZI DESTEKLEDİK
"Hocamızın arkasında durduk. Şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturmak istiyoruz. Kesinlikle takviyeler üst düzeyde olacak. Takımda direkt oynayacak, kaliteli 3-4 oyuncu almayı planlıyoruz. İkinci yarı gelenler ilk yarıdaki takıma level atlattı. Yeni gelecek oyuncular da bu takıma level atlatacak ki şampiyon olalım."
HOCAMIZI DESTEKLEDİK
"Hocamızın arkasında durduk. Şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturmak istiyoruz. Kesinlikle takviyeler üst düzeyde olacak. Takımda direkt oynayacak, kaliteli 3-4 oyuncu almayı planlıyoruz. İkinci yarı gelenler ilk yarıdaki takıma level atlattı. Yeni gelecek oyuncular da bu takıma level atlatacak ki şampiyon olalım."
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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