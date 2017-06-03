Yürek dayanmaz

Ligin son haftasında kimileri bayram edecek kimileri gözyaşlarına boğulacak.

Bugün nefesler tutulacak, kalpler gümbür gümbür atacak. Düşecek son takım Ç. Rize mi olacak yoksa Bursa mı? Bursa deplasmanda Trabzon'la, Ç. Rize evinde A. Alanya ile oynuyor. İkisi de kazanırsa Ç. Rize düşecek. Ç. Rize kazanır, Bursa puan yitirirse Timsah, Süper Lig'e veda edecek.



İSTANBUL'DA YER SİYAH-GÖK BEYAZ

İstanbul'da ise yer gök hatta deniz "Şampiyon Beşiktaş" sesleriyle inleyecek. Kartal, geçen yıl olduğu gibi yüzlerce tekne eşliğinde, Boğaz'dan Dolmabahçe'ye gelecek. Vodafone Stadyumu'ndaki kutlamalar göz kamaştıracak. Beşiktaş, Osmanlı maçının ardından şampiyonluk kupasını alacak.



3.'LÜK YARIŞI NEFES KESECEK

F.Bahçe ve G.Saray arasındaki amansız 3.'lük yarışının galibi bugün belli olacak. Yarışı kaybeden Avrupa Ligi için 3 ön eleme oynayacak ve sezonu erken açacak. İki takımın puanı eşit, ikili averajda F.Bahçe önde. Kanarya, Adana'ya konuk olurken, G.Saray kupa şampiyonu A. Konya'yı ağırlıyor.