Yürek dayanmaz
Ligin son haftasında kimileri bayram edecek kimileri gözyaşlarına boğulacak.
İSTANBUL'DA YER SİYAH-GÖK BEYAZ
İstanbul'da ise yer gök hatta deniz "Şampiyon Beşiktaş" sesleriyle inleyecek. Kartal, geçen yıl olduğu gibi yüzlerce tekne eşliğinde, Boğaz'dan Dolmabahçe'ye gelecek. Vodafone Stadyumu'ndaki kutlamalar göz kamaştıracak. Beşiktaş, Osmanlı maçının ardından şampiyonluk kupasını alacak.
3.'LÜK YARIŞI NEFES KESECEK
F.Bahçe ve G.Saray arasındaki amansız 3.'lük yarışının galibi bugün belli olacak. Yarışı kaybeden Avrupa Ligi için 3 ön eleme oynayacak ve sezonu erken açacak. İki takımın puanı eşit, ikili averajda F.Bahçe önde. Kanarya, Adana'ya konuk olurken, G.Saray kupa şampiyonu A. Konya'yı ağırlıyor.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:32
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Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret
Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
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Lukas Podolski veda etti
Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
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