 Ndiaye için servet – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Ndiaye için servet

    Ndiaye için servet

    Performansıyla devlerin listesine giren ’un yıldız ismi, 10 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere’nin yolunu tutacak.

    Geçtiğimiz sezon formasıyla öne çıkan isimlerden olan Ndiaye, Ada yolcusu... Performansı ile 4 büyüklerin de transfer listesine giren 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun 10 milyon Euro bonservis bedeli ile satıldığı iddia edildi. Kulüp tarafından ismi açıklanmayan Premier Lig ekibiyle ön protokol imzalanırken, transferin kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Senegalli futbolcu, geçen sezon oynadığı 42 resmi maçta 7 kez gol sevinci yaşarken, 3 de asist yaptı.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:14
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