'Dişi Ronaildinho' şov yaptı

Kadınlar Futbol 1'inci Ligi ekiplerinden 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor'un 'Dişi Ronaildinho' olarak tanınan yeni transferi Kolombiya milli takımının futbolcusu Lady Andrade, yaptığı şovla büyük ilgi çekti.

ABD Ligi takımlarından Western New York Flash takımından transfer edilen Andrade ile defans oyuncusu Carolina Arias ve Azerbaycan milli takımının oyun kurucusu Aysun Aliyeva, taraftarın karşısına çıktı. Taraftar, şeni transferlere tezahüratlarıyla destek verdi.

Sürati, şık çalımları oyun stiliyle Brezilyalı yıldız Ronaldinho'ya benzetilen Andrade, taraftardan alkış aldı. Andrade'nin topla yaptığı gösterisi ise taraftarın beğenisiyle karşılandı.

Andrade, gösteriden sonra yeni takımının kendisi için farklı bir tecrübe olacağını, atacağı gollerle Türkiye'de futbolseverlerin beğenisini kazanmak istediğini belirtti. Oyun stiliyle Ronaldinho'ya benzetildiği için mutlu olduğunu dile getiren Andrade, şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Sportif direktör Hüseyin Türk ise Andrade, Aysun ile Caroline transferiyle güçlendklerini dile getirdi, "Ligde hedefimiz zirve" dedi.