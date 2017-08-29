 Oğuzhan milli takımda – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Oğuzhan milli takımda

    Oğuzhan milli takımda

    ’ın 24 yaşındaki orta saha futbolcusu dün sürpriz bir açıklama ile ‘Milli Takım kampı’na davet edildi.

    Milli Takım'da sürpriz gelişme... Daha önce açıklanan A Milli Takım kadrosunda yer almayan Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup son dakika açıklamasıyla milli takım kampına davet edildi. Oğuzhan Özyakup'un daha önce Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun oyun taktiğine uymadığı gerekçesiyle milli takıma davet edilmediği açıklanmıştı. Kampa katılan Oğuzhan Özyakup, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda yer alacak. TFF'den yapılan açıklamada "Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağımız karşılaşmalar için bugün (dün) İstanbul'da kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Beşiktaş futbolcusu Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Kaleci Harun Tekin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkmış, yerine Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı çağrılmıştı" denildi.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:27
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