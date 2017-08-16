Konya’dan transfer şov

Nijeryalı golcü Eze, Konya’ya geldi. Stoper Filipovic ve bir diğer golcü Evouna sırada.

İki kupalı A.Konyaspor, transferde bombaları art arda patlatmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlılar, S.Arabistan'da Al Quadisiya'da oynayan 24 yaşındaki Nijeryalı golcü Patrick Friday Eze'yi Konya'ya getirdi. 1.86 boyundaki genç santrfor geçen sezon 24 maçta 5 gol, 2 asistle oynadı. Konya'nın bir diğer transferi ise stoper olacak. Süper Kupa şampiyonunun, A.Wien forması giyen 26 yaşında, 1.86 boyundaki Hırvat Petar Filipovic ile anlaştığı öğrenildi. Kontratı 2019'da bitecek Filipovic, yeni başlayan Avusturya liginde 4 maçta da ter döktü. Öte yandan yaklaşık 1 haftadır Konya'da bulunan Gabonlu santrfor Malick Evouna'yla da imzaların atılması bekleniyor.