 Nokta transferler geliyor – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Nokta transferler geliyor

    Nokta transferler geliyor

    ’un teknik direktörü , 4 mevki için transfer çalışması olduğunu ifade ederek, “Nokta transfer yapmak istiyoruz” dedi.

    Süper Lig ekiplerinden 'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, 4 mevki için transfer çalışması olduğunu belirterek, "Nokta transfer yapmak istiyoruz. Bir mevkiye de tamamlayıcı oyuncu alabilirsek, kaliteli bir takım yapısını oluşturmuş olacağız." dedi. Akçay, bir otelde düzenlenen Geleneksel Konyaspor İftar Programı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor'un Aykut Kocaman'la birlikte sağlam bir temel oluşturduğunu dile getirdi. Yeşil-beyazlıları bu yıl hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da zorlu bir sürecin beklediğine dikkati çeken Akçay, takım kurgusu üzerine çalıştıklarını ve yönetimle tekrar bir araya geleceklerini vurguladı. Akçay, hedeflerin hiçbir zaman bitmeyeceğini vurgulayarak, "Üç kulvarda giderken zorluklar yaşayacağız. Yönetim kurulumuzun bize sağladığı olanaklar oldukça iyi. Her şey Atiker Konyaspor için" diye konuştu.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:33
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