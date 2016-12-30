Dinamo Kiev'in kalecisi Karabük'le anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından kaleci Oleksandr Rybka ile 2 yıllık ön protokol imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından kaleci Oleksandr Rybka ile 2 yıllık ön protokol imzaladı.
Kırmızı-mavili kulübün futbol şube sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukraynalı milli futbolcuyla ön protokol yaptıklarını, 29 yaşındaki kalecinin en kısa sürede takıma katılacağını söyledi.
Rybka'nın Kardemir Karabükspor'a faydalı olacağına inandığını vurgulayan Gül, "Oleksandr Rybka ile 2 yıllık ön protokol imzaladık. Futbolcu, takımın Antalya kampına katılacak. Transfer dönemi başladığında resmi imzalar atılacak. Hayırlı olsun." diye konuştu.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:22
- Fırtına durdu!
Toplam 8
Yorum
STS HER MAÇ İÇİMİZDEKİ TS SEVGİSİNİ ERİTİYOR BU YETENEKSİZLER.....YETER ARTIK AYAĞA KALKALIM YOKSA TARİHİN SAYFALARINA GÖMÜLECEĞİZ
- Fırtına durdu!
Toplam 8
Yorum
TS Abdulkadir yerli Messi diyerek taraftar kandırılıyor. Şu maçtaki performansı ortada. Görünün o ki Messi değil ama Zeki Yavru olabilme yolunda ilerliyor.
- Fırtına durdu!
Toplam 8
Yorum
Metın Gülhan Ne zaman estiki fırtına? Bu camia derhal bu yönetimden ve bu hocadan kurtulmalıdır. Camia ve itibarı rezil olmuştur. Maddi manevi iflas etmiştir. MEHMET ALİ YILMAZ ın etrafında birleşip öze dönmekten başka çare yoktur
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