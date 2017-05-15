Ronaldo'nun 400. golü Sevilla'ya
LaLiga'da şampiyonluk için son haftaya girilirken bir maçı eksik Real Madrid evinde Sevilla'yı 4-1 yendi.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Nacho Fernandez frikikten attığı golle Real'i 1-0 öne geçirdi. 23. dakikada Ronaldo attığı golle skoru 2-0 yaparken Real Madrid formasıyla da 391. maçında 400. golüne ulaşmış oldu.
İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya golle başlayan Sevilla Jovetic ile 49. dakikada farkı 1'e indirdi. 78. dakikada Ronaldo skoru 3-1 yaptı ve takımını rahatlattı. Maçta son sözü ise Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos söyledi ve Real Madrid sahadan 4-1 ayrıldı.
Bu sonuçla bir maçı eksik Real Madrid 87 puanla lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Real Madrid 17 Mayıs'ya Celta Vigo ile ertele maçında karşı karşıya gelecek. Sevilla ise 69 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:21
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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