KULÜBEYE AZİZİM
Üç sarı kartlı Serdar’ı F.Bahçe derbisi öncesi riske etmek istemeyen Tudor, Konya maçında Denayer’e forma verecek ve Aslan sahaya 11 yabancıyla çıkacak.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:13
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YÜZDE 57.1 ŞAMPİYON
Toplam 2
Yorum
GS Zor maçları oynadık saydıkların kolay maçlar
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DEVLER PEŞİNDE
Toplam 6
Yorum
ulke puani yetersiz gonul ister 50 milyon olsun ama uefa siralamasinda illk 5'e girersek olur simdi imkansiz... cunku piyasa degeri TR'de cok dusuk
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DEVLER PEŞİNDE
Toplam 6
Yorum
yuh izlemek bile zormuşki,girişimlere aşlamış vay be palavranın bu kadarıda olmaz
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