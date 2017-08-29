 Ülkesinden talip çıktı – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Ülkesinden talip çıktı

    Ülkesinden talip çıktı

    Tudor tarafından yeni sezonda düşünülmeyen 'a sürpriz talip...

    'ın Nigel De Jong'u transfer etmek istediği iddia edildi. Hollanda basınında çıkan habere göre; Avrupa kupalarına veda eden ve lige de kötü bir başlangıç yapan Ajax orta sahada yaşadığı krizi De Jong ile çözmeyi planlıyor. Ajax'ın önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetimiyle bir araya gelerek transfer için görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:51
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