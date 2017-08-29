 Almanya yaradı – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Almanya yaradı

    Almanya yaradı

    Almanya'ya transferi 'nın fark edilmesini sağladı.

    Türkiye'de gözardı edildiği için Leipzig'e gitmek isteyen Portekizli oyuncu, milli takıma davet edildi ve muradına erdi. Portekiz Milli Takımı'nda ayrıca Beşiktaş'tan Pepe ve Ricardo Quaresma ile beraber Göztepe'den Beto da kadroya alındı. Bruma, geçen haftaki Freiburg maçında Almanya'da ilk golünü atmıştı.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:28
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