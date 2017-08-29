Almanya yaradı

Almanya'ya transferi Armindo Bruma'nın fark edilmesini sağladı.

Türkiye'de gözardı edildiği için Leipzig'e gitmek isteyen Portekizli oyuncu, milli takıma davet edildi ve muradına erdi. Portekiz Milli Takımı'nda ayrıca Beşiktaş'tan Pepe ve Ricardo Quaresma ile beraber Göztepe'den Beto da kadroya alındı. Bruma, geçen haftaki Freiburg maçında Almanya'da ilk golünü atmıştı.