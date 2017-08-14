Türk Telekom Stadyumu'nda iki misafir
Galatasaray'ın Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ilk haftasındaki Kayserispor maçı öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda iki özel konuğu vardı.
Bir diğer özel misafir ise geçtiğimiz sezon Fenerbahçe derbisi sonrası sosyal medyada gündem olan Doruk Karbuz'du. Ailesiyle birlikte Yalova'dan İstanbul'a gelen Doruk, "Galalatasaray yeni ve çok iyi transferler yaptı. Bence bu sene şampiyon oluruz" diye konuştu.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:30
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Türk Telekom Stadyumu'nda iki misafir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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