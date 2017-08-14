 Türk Telekom Stadyumu'nda iki misafir – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Türk Telekom Stadyumu'nda iki misafir

    Türk Telekom Stadyumu'nda iki misafir

    'ın Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ilk haftasındaki Kayserispor maçı öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda iki özel konuğu vardı.

    Bunlardan ilki Kayseri'de yaşayan Serebral Palsi hastası Göktu Bozdemir'di. Cumartesi günü sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'ndaki antrenmanını da izleyen Göktu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda, "Harika bir stüdyonuz var. 24 saat GSTV izliyorum. 24 saatim ile geçiyor. Statta olmak çok güzel bir duygu. Ortak paydamız Galatasaray, Galatasaray sayesinde ayaktayım. Galatasaray'ın özlediğimiz günlere geleceğine inanıyorum" dedi.

    Bir diğer özel misafir ise geçtiğimiz sezon Fenerbahçe derbisi sonrası sosyal medyada gündem olan Doruk Karbuz'du. Ailesiyle birlikte Yalova'dan İstanbul'a gelen Doruk, "Galalatasaray yeni ve çok iyi transferler yaptı. Bence bu sene şampiyon oluruz" diye konuştu.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:30
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