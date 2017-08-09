Benfica’da Sinan isyanı
Portekiz ekibinin taraftarları 23 yaşına kadar patlama yapamayan Sinan’ın ‘genç yetenek’ olarak transfer edilmesine karşı. Sinan’ı yetersiz buluyorlar.
YÜZÜ HEP ASIKTI
Sinan Gümüş kendisine Benfica'dan teklif geldiğinden beri kafasını Galatasaray'a hiç veremedi. Östersunds maçları ve idmanlarda yüzü hep asık olan 23 yaşındaki oyuncunun tavırları hem yönetimi hem de teknik direktör İgor Tudor'u bıktırdı. Taraftar da "Galatasaray formasına layık değil" diyerek sırtını döndü.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:58
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
Benfica’da Sinan isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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