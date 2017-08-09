 Benfica’da Sinan isyanı – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ’da Sinan isyanı

    Benfica’da Sinan isyanı

    Portekiz ekibinin taraftarları 23 yaşına kadar patlama yapamayan Sinan’ın ‘genç yetenek’ olarak transfer edilmesine karşı. Sinan’ı yetersiz buluyorlar.

    'dan ayrılmayı kafasına koyan Sinan Gümüş, Portekiz şampiyonu ile anlaşmıştı. Ancak bu transfer Benfica taraftarını hiç memnun etmedi. Taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadroya daha yıldız isimlerin gelmesi gerektiğini belirtiyorlar. 23 yaşına kadar patlama yapamamış, Sinan için Benficalılar "Bizde oynayacak potansiyeli yok" yorumu yapıyor.

    YÜZÜ HEP ASIKTI
    kendisine Benfica'dan teklif geldiğinden beri kafasını Galatasaray'a hiç veremedi. Östersunds maçları ve idmanlarda yüzü hep asık olan 23 yaşındaki oyuncunun tavırları hem yönetimi hem de teknik direktör İgor Tudor'u bıktırdı. Taraftar da "Galatasaray formasına layık değil" diyerek sırtını döndü.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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