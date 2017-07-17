 Başkan maça gitmiyor – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Başkan maça gitmiyor

    Başkan maça gitmiyor
    Östersunds deplasmanında alınan mağlubiyet Galatasaray taraftarlarının bir kez daha Başkan 'e karşı seslerini yükseltmesine neden oldu. Bu nedenle Özbek'in perşembe günü oynanacak rövanş maçında TT Stadı'na gitmeyeceği öğrenildi.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:06
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