Başkan maça gitmiyor
Östersunds deplasmanında alınan mağlubiyet Galatasaray taraftarlarının bir kez daha Başkan Dursun Özbek'e karşı seslerini yükseltmesine neden oldu. Bu nedenle Özbek'in perşembe günü oynanacak rövanş maçında TT Stadı'na gitmeyeceği öğrenildi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
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