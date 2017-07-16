Yeni sağ bek Mariano
Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun transferini resmen açıkladı. 31 yaşındaki sağ bek dün gece 23.30 sıralarında İstanbul'a geldi.
31 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray'ın Sevilla kulübüne 4.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Mariano ise bonuslar hariç 2 milyon euro kazanacak. Galatasaray sağ bek pozisyonunda oynayan Sabri Sarıoğlu ile sözleşme yenilenmemiş, Salih Dursun Antalyaspor'a satılmış ve Cavanda kadro dışı bırakılmıştı.
FLUMİNENSE'DE YILIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
-Ocak 2010'da bonservisi ile Fluminense'ye katılan Mariano, yılsonunda yılın en iyi sağ beki seçilirken, takımı da ligi şampiyon tamamladı.
-Mariano, 29 Aralık 2011'de Bordeaux ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayarak Avrupa'ya adımını attı. Son iki sezondur Sevilla formasını terleten Mariano, ilk yılında UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşarken, İspanya'da 80 maçta forma giydi, 1 gol atıp, 9 asist kaydetti.
-Kulüp kariyeri boyunca 340 maçta forma giyip 10 gol atan Mariano, hiç kırmızı kart görmezken, 61 kez sarı kart ile cezalandırıldı.
NASIL BİR OYUNCU?
1.77 cm. boyundaki Mariano, yüksek top tekniği ve hücumdaki etkinliği ile dikkat çekiyor. Savunmada da oldukça iyi bir bek olan Mariano, tipik bir Brezilyalı bek gibi kritik anlarda yaptığı asistler ve attığı goller ile takımına katkı sağlayabiliyor. Takımı için iyi bir pas ayağı olabilen Mariano, topa hakim takımlarda etkili olabilecek bir sağ bek. Brezilyalı savunmacı, sadece fazla sarı kart görmesi nedeniyle eleştiriliyor.
İSTANBUL'A GELDİ
Galatasaray Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Mariano Ferreira Filho, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na gelen Brezilyalı futbolcuyu, taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunduğu Mariano, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.
Bu arada Galatasaray taraftarlarının, kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetimini istifaya davet etmesi de dikkati çekti. Taraftarlar, sözleşmesi feshedilen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder lehine de tezahürat yaptı.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:08
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
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