Norveçli Aleesami Cimbom'a

Sağ bek açığını Mariano ile kapatan Galatasaray'da hedef şimdi de sol bek... İtalya'dan Giornale di Sicilia gazetesi, Palermo'da forma giyen Haitam Aleesami için görüşme yapıldığını yazdı. 25 yaşındaki Norveçli oyuncunun, Galatasaray'a 'Evet' demeye hazır olduğunu iddia etti.