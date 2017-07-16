 Norveçli Aleesami Cimbom'a – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Norveçli Aleesami Cimbom'a

    Norveçli Aleesami Cimbom'a
    Sağ bek açığını Mariano ile kapatan Galatasaray'da hedef şimdi de sol bek... İtalya'dan Giornale di Sicilia gazetesi, Palermo'da forma giyen Haitam Aleesami için görüşme yapıldığını yazdı. 25 yaşındaki Norveçli oyuncunun, Galatasaray'a 'Evet' demeye hazır olduğunu iddia etti.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:48
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