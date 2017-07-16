G.Saray'dan birlik ve beraberlik mesajı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımı ile 20 Temmuz Perşembe günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmandan önce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı açarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve dayanıklılık koşuları gerçekleştiren futbolcuların, daha sonra pas, top kapma ve topa sahip olma çalışmaları yaptığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:29
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
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