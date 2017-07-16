G.Saray'dan birlik ve beraberlik mesajı

Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmandan önce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı açarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve dayanıklılık koşuları gerçekleştiren futbolcuların, daha sonra pas, top kapma ve topa sahip olma çalışmaları yaptığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.