 G.Saray'dan birlik ve beraberlik mesajı – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    G.Saray'dan birlik ve beraberlik mesajı

    G.Saray'dan birlik ve beraberlik mesajı

    , UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımı ile 20 Temmuz Perşembe günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

    Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmandan önce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı açarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

    Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve dayanıklılık koşuları gerçekleştiren futbolcuların, daha sonra pas, top kapma ve topa sahip olma çalışmaları yaptığı bildirildi.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:29
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