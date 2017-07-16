Ben Arfa'dan sıcak mesaj
Fransız gazeteci Menes, yıldız ismin Türkiye’yi önemli bir seçenek olarak gördüğünü ve transfer olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.
TÜRKİYE ÇOK POPÜLER
Fenerbahçe ile anılan Ben Arfa'nın PSG'de şans bulamadığını vurgulayan Menes, "Emery Di Maria ve Lucas Moura olduğundan dolayı ona fazla şans veremedi. Paris ona fazla geldi. Daha az prestijli bir takıma gitmesi lazım. Eski takımı Nice onun için önemli bir seçenek. Türkiye'yi de çok popüler olacağını düşündüğü için önemli bir seçenek olarak görüyor" değerlendirmesini yaptı.
FEGHOULİ'NİN YERİNE
Sağ kanat için West Ham'dan Feghouli'yi düşünen ancak yüksek maliyeti nedeniyle ilerleme kaydedemeyen Galatasaray'ın Ben Arfa üzerinde yoğunlaşma kararı aldığı ifade ediliyor. Fransa'dan gelen olumlu mesajlar da sarı-kırmızılı yönetimi umutlandırdı. Ben Arfa'nın, 4 milyon euro imza parası ve yıllık 3.5 milyon euro garanti ücretten 3 senelik sözleşme istediği kaydediliyor.
FENERBAHÇE NE YAPACAK?
Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu'nun, geçen sezon gündeme gelen Ben Arfa için "Geçen sezon çok uğraşmıştık, getirememiştik. Ben Arfa gelse nerede oynayacak" ifadelerine rağmen, sarı-lacivertlilerin gelişmeleri yakından takip ettiği ve oyuncunun maliyetinde bir indirim yaşanması durumunda devreye girebileceği kaydediliyor.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:14
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
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