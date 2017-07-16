Ben Arfa'dan sıcak mesaj

Fransız gazeteci Menes, yıldız ismin Türkiye’yi önemli bir seçenek olarak gördüğünü ve transfer olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

Wesley Sneijder'i göndermesi nedeniyle taraftarla arası açılan Galatasaray yönetimi, Hatem Ben Arfa defterini yeniden açtı. Paris Saint-Germain'de kadro dışı kalan 30 yaşındaki yıldız için Türkiye açıklaması geldi. Fransa'da Canal+'da yorumlarda bulunan gazeteci Pierre Menes, Fransız yıldızın Türkiye'yi önemli bir seçenek olarak gördüğünü ve transferin gerçekleşebileceğini kaydetti.



TÜRKİYE ÇOK POPÜLER

Fenerbahçe ile anılan Ben Arfa'nın PSG'de şans bulamadığını vurgulayan Menes, "Emery Di Maria ve Lucas Moura olduğundan dolayı ona fazla şans veremedi. Paris ona fazla geldi. Daha az prestijli bir takıma gitmesi lazım. Eski takımı Nice onun için önemli bir seçenek. Türkiye'yi de çok popüler olacağını düşündüğü için önemli bir seçenek olarak görüyor" değerlendirmesini yaptı.



FEGHOULİ'NİN YERİNE

Sağ kanat için West Ham'dan Feghouli'yi düşünen ancak yüksek maliyeti nedeniyle ilerleme kaydedemeyen Galatasaray'ın Ben Arfa üzerinde yoğunlaşma kararı aldığı ifade ediliyor. Fransa'dan gelen olumlu mesajlar da sarı-kırmızılı yönetimi umutlandırdı. Ben Arfa'nın, 4 milyon euro imza parası ve yıllık 3.5 milyon euro garanti ücretten 3 senelik sözleşme istediği kaydediliyor.



FENERBAHÇE NE YAPACAK?

Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu'nun, geçen sezon gündeme gelen Ben Arfa için "Geçen sezon çok uğraşmıştık, getirememiştik. Ben Arfa gelse nerede oynayacak" ifadelerine rağmen, sarı-lacivertlilerin gelişmeleri yakından takip ettiği ve oyuncunun maliyetinde bir indirim yaşanması durumunda devreye girebileceği kaydediliyor.