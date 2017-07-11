 Leiva gerçeği! – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Leiva gerçeği!

    Leiva gerçeği!
    Geçtiğimiz sezondan bu yana Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen için kulüpten açıklama geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Liverpool ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki orta sahanın listelerinde olmadığını belirtti.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:50
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