 Belhanda yola çıktı – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    yola çıktı

    Belhanda yola çıktı

    Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncu 'ya kavuşuyor.

    Bir uçak kalkıyor, diğeri iniyor... Şu günlerde Atatürk Havaalanı'nın Dış Hatlar Terminali, Galatasaray'a çalışıyor. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Cimbom, 'marka' isimlere yönelmişti. Bunlardan biri de . Dün Bafetimbi Gomis, İstanbul'a ayak basmıştı bugün de Faslı yıldızın uçağı şehre iniş yapacak. 27 yaşındaki futbolcu havaalanından fotoğraf paylaşarak İstanbul yolcuğuna başladığını duyurdu. Faslı yıldızın saat 16.30'da Atatürk Havaalanı'na gelmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar dün Gomis'i nasıl karşıladıysa aynı şekilde için de görkemli bir tören olacak.

    ANLAŞMA 4 YILLIK
    Younes Belhanda için Galatasaray, kulübü Dinamo Kiev'e 8 milyon euro ödeyecek. Tecrübeli oyuncu böylece Galatasaray tarihinin en pahalı 6. futbolcusu olacak. Faslı futbolcu da yıllık 3 milyon euro alacak. Sağlık kontrollerinin ardından Belhanda kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmenin altına imzayı atacak.

    Dün Gomis'i İstanbul'a getiren sarı kırmızılılar bugün de Belhanda'yı getiriyor. Yıldız oyuncunun İstanbul yolculuğuna başladığı fotoğraf sosyal medyaya düştü.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:50
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