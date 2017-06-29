Belhanda yola çıktı
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncu Belhanda'ya kavuşuyor.
ANLAŞMA 4 YILLIK
Younes Belhanda için Galatasaray, kulübü Dinamo Kiev'e 8 milyon euro ödeyecek. Tecrübeli oyuncu böylece Galatasaray tarihinin en pahalı 6. futbolcusu olacak. Faslı futbolcu da yıllık 3 milyon euro alacak. Sağlık kontrollerinin ardından Belhanda kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmenin altına imzayı atacak.
Dün Gomis'i İstanbul'a getiren sarı kırmızılılar bugün de Belhanda'yı getiriyor. Yıldız oyuncunun İstanbul yolculuğuna başladığı fotoğraf sosyal medyaya düştü.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:50
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Kartal Yuvası'ndan anlamlı kampanya
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 8 e vermezsen ş,imdi satacam diye uğraş
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Emre Mor için mi geldi?
Toplam 5
Yorum
KrAlex Emrenin durumunu konuşmak için çağırmışlardır. Türkiye'de futbol oynama koçum git Hollanda ligine orayı domine edersin bu futbolunla.
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Samsunspor'da sabah çalışması
Toplam 1
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU ben asil samsun uma hayırlı ve kazasız sakatlıksız kırmızısız sezon ve şampiyonluk diliyorum seviyorum seni göz ağrım .! alpay T .şampi yap.
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