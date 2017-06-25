 Fransa karıştı! – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Fransa karıştı!

    Fransa karıştı!

    Gomis’i kaybeden ve Vainqueur’u da kaybetmek üzere olan ’ya tepki.

    , geçen sezon 'da kiralık oynayan Bafetimbi Gomis'in transferini bitirirken aynı takımda oynayan William Vainqueur da sarı-kırmızılı takımın listesinde yar alıyor.

    Marsilya'nın Gomis'in ardından Vainqueur'u da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalması Fransa'da eleştiri topladı. Ülkenin önemli gazetecilerinden Pierre Menes, Marsilya'nın en iyi iki oyuncusunu elinde tutamamasına anlam veremediğini söyledi.

    Menes, " ve Vainqueur geçen sezonun en iyi iki oyuncusuydu. Elde tutulmuyor ve yerlerine yaklaşık 50 milyon euro civarında transfer düşünülüyor. Marsilya'nın güçlenmesi gerekiyor, kan kaybetmemeli" sözlerini kullandı.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:04
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