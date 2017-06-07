Sinan için veda zamanı

Son haftaların formda ismi Sinan Gümüş, Galatasaray yönetiminden gitmek için izin istedi.

23 yaşındaki forvet oyuncunun menajeri Ersin Akan, Benfica ile anlaştıklarını açıklarken, "3 sene boyunca Galatasaray'a çok şey verdik. Galatasaray'da hocaların sistemine uymuyor olabiliriz ama Sinan attığı gollerle ve yaşattığı sevinçlerle takıma çok şeyler kattı ama artık veda zamanı. Biz ayrılmak istediğimizi bildirdik" diye konuştu.