 Sinan için veda zamanı – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Sinan için veda zamanı

    Sinan için veda zamanı

    Son haftaların formda ismi , Galatasaray yönetiminden gitmek için izin istedi.

    23 yaşındaki forvet oyuncunun menajeri Ersin Akan, Benfica ile anlaştıklarını açıklarken, "3 sene boyunca Galatasaray'a çok şey verdik. Galatasaray'da hocaların sistemine uymuyor olabiliriz ama Sinan attığı gollerle ve yaşattığı sevinçlerle takıma çok şeyler kattı ama artık veda zamanı. Biz ayrılmak istediğimizi bildirdik" diye konuştu.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:44
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