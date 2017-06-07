Sinan için veda zamanı
Son haftaların formda ismi Sinan Gümüş, Galatasaray yönetiminden gitmek için izin istedi.
23 yaşındaki forvet oyuncunun menajeri Ersin Akan, Benfica ile anlaştıklarını açıklarken, "3 sene boyunca Galatasaray'a çok şey verdik. Galatasaray'da hocaların sistemine uymuyor olabiliriz ama Sinan attığı gollerle ve yaşattığı sevinçlerle takıma çok şeyler kattı ama artık veda zamanı. Biz ayrılmak istediğimizi bildirdik" diye konuştu.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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