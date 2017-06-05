 Yeni ön libero Vainqueur – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Yeni ön libero Vainqueur

    Yeni ön libero Vainqueur

    Nigel de Jong ile yollarını ayırmaya hazırlanan , bonservisi Roma'da bulunan transferi için bastırmaya devam ediyor.

    İtalyan basını, 'ın 28 yaşındaki ön libero yakından ilgilendiğini belirtirken bu transferde Marsilya ile çekiştiğini kaydetti. Geçtiğimiz sezon Marsilya'da kiralık oynayan William Vainqueur gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray, Marsilya'da kiralık oynayan Gomis için de Fransız takımı ile karşı karşıya gelmişti.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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