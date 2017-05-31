 Ghezzal işi yattı – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Ghezzal işi yattı

    Ghezzal işi yattı
    Cimbom kanat transferi için düşündüğü Rachid Ghezzal için hem kendisi hem de kulübü Lyon ile görüşme gerçekleştirmişti. Ancak sarı-kırmızılılar bu transferi istediği seviyeye çekemedi. Önceki gün de Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, Ghezzal'in takımda kalacağını duyurdu. Galatasaray haricinde Liverpool da peşinde.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ghezzal işi yattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.