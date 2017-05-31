Ghezzal işi yattı

Cimbom kanat transferi için düşündüğü Rachid Ghezzal için hem kendisi hem de kulübü Lyon ile görüşme gerçekleştirmişti. Ancak sarı-kırmızılılar bu transferi istediği seviyeye çekemedi. Önceki gün de Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, Ghezzal'in takımda kalacağını duyurdu. Galatasaray haricinde Liverpool da peşinde.