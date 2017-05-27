 Üyelikten ihraca tedbir – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Üyelikten ihraca tedbir

    Üyelikten ihraca tedbir
    Galatasaray'da 2 ay önce üyelikten ihraç edilen Reina ve Suada'nın eski sahibi Mehmet Koçarslan, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkarttı. Mahkeme, avukatının talebi üzerine Koçarslan'ın üyelikten çıkarılmasına ilişkin kısmın uygulanmasının durdurulmasına karar verdi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Üyelikten ihraca tedbir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.