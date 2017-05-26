 Aslan’a bir şok daha! Bu kez Dany – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Aslan’a bir şok daha! Bu kez Dany

    Aslan’a bir şok daha! Bu kez Dany
    TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan G.Saray'a bir şok daha geldi. Kurul, Olcan Adın'ın ardından Karabükspor'da oynayan Dany Nounkeu için de benzer bir karar aldı. Aslan, Kamerunlu'ya 1.7 milyon euro ödemekle cezalandırıldı. Bu iki ceza için G.Saray'ın kasasından toplam 4.6 milyon euro çıkacak. Taraftarlar, yönetime sosyal medyada büyük tepki gösteriyor.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:19
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