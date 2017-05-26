Aslan’a bir şok daha! Bu kez Dany

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan G.Saray'a bir şok daha geldi. Kurul, Olcan Adın'ın ardından Karabükspor'da oynayan Dany Nounkeu için de benzer bir karar aldı. Aslan, Kamerunlu'ya 1.7 milyon euro ödemekle cezalandırıldı. Bu iki ceza için G.Saray'ın kasasından toplam 4.6 milyon euro çıkacak. Taraftarlar, yönetime sosyal medyada büyük tepki gösteriyor.