18 milyon €’ya sizindir!
Leipzig’in CEO’su Mintzlaff, Portekizli oyuncu için İstanbul’a geldi. Galatasaray, Almanların 10 milyon euro’luk teklifini reddedip “18’den aşağı olmaz” yanıtı verdi
Başkan Özbek'in Gayrettepe'deki otelinde yapılan görüşmede Leipzig'li idareciler, "10 milyon euro artı bonuslar" şeklinde bir teklif sunarken, G.Saray ise Alman ekibine "18 milyon euro'dan aşağı vermeyiz" yanıtını iletti. Sonrasında Bruma ile kontrat yenilemek isteyen Galatasaray, Portekizli yıldızın ayrılmak isteğini de düşünerek stratejisini revize etti.
Bruma'nın 6 ay sonra istediği kulüple görüşme hakkını elde etmesi ve bedelsiz ayrılma tehlikesi nedeniyle plan belirlendi. Bruma'ya, "Ya sözleşmeyi imzala ya da en az 18 milyon Euro bonservis getir" denildi.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:21
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Jesus Navas City'den ayrıldı
Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı
Toplam 3
Yorum
KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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West Ham'dan Gökhan Töre açıklaması
Toplam 7
Yorum
bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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