 18 milyon €’ya sizindir! – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    18 milyon €’ya sizindir!

    18 milyon €’ya sizindir!

    Leipzig’in CEO’su Mintzlaff, Portekizli oyuncu için İstanbul’a geldi. Galatasaray, Almanların 10 milyon euro’luk teklifini reddedip “18’den aşağı olmaz” yanıtı verdi

    Alman kulübü Red Bull Leipzig'in CEO'su Mintzlaff flaş bir kararla Bruma'yı transfer etmek için İstanbul'a geldi.

    Başkan Özbek'in Gayrettepe'deki otelinde yapılan görüşmede Leipzig'li idareciler, "10 milyon euro artı bonuslar" şeklinde bir teklif sunarken, G.Saray ise Alman ekibine "18 milyon euro'dan aşağı vermeyiz" yanıtını iletti. Sonrasında ile kontrat yenilemek isteyen Galatasaray, Portekizli yıldızın ayrılmak isteğini de düşünerek stratejisini revize etti.

    Bruma'nın 6 ay sonra istediği kulüple görüşme hakkını elde etmesi ve bedelsiz ayrılma tehlikesi nedeniyle plan belirlendi. Bruma'ya, "Ya sözleşmeyi imzala ya da en az 18 milyon Euro bonservis getir" denildi.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:21
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