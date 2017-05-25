 Ergün’ü yalanladı – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Ergün’ü yalanladı

    Ergün’ü yalanladı
    Osmanlı maçından sonra Cenk Ergün, Negredo için görüşmeler yaptığını açıklamıştı. Fakat Valencia genel menajeri Alemany, "Kiminle konuştuklarını bilmiyorum ama Valencia ile görüşmediğini söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:44
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