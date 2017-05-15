Olcan’dan nazire!
G.Saray'ın sezon başında gönderdiği Olcan Adın, Akhisar Bld'de adeta eski takımına nazire yapıyor.
Tecrübeli oyuncu, dün takımının Osmanlı'yı 4-0 yendiği maçta 1 gol, 2 asistle şov yaptı. Bu sezon Manisa ekibinde 5 gole ulaşan Olcan, geçen 2 sezonda Aslan'da toplam 4 gol kaydetmişti.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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