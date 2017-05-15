 Olcan’dan nazire! – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Olcan’dan nazire!

    Olcan’dan nazire!

    G.Saray'ın sezon başında gönderdiği , Akhisar Bld'de adeta eski takımına nazire yapıyor.

    Tecrübeli oyuncu, dün takımının Osmanlı'yı 4-0 yendiği maçta 1 gol, 2 asistle şov yaptı. Bu sezon Manisa ekibinde 5 gole ulaşan Olcan, geçen 2 sezonda Aslan'da toplam 4 gol kaydetmişti.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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