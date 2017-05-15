Acı çekmeden kazanılmıyor

Gaziantep galibiyeti için “Acı çekip kazandık” diyen Hırvat çalıştırıcı, F.Bahçe’yi geçmek istediklerini belirtti. Seneye şampiyonluk sözü verdi

Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor, Gaziantep deplasmanında alınan galibiyetle rahat bir nefes aldı. Hırvat çalıştırıcı "Türkiye çok zor bir lig. Acı çekmeden maç kazanılmıyor. Biz de acı çekerek kazandık. Şimdi sırada Osmanlıspor maçı var, ona odaklanacağız" diye konuştu. Sezondaki ana hedeflerinden koptuklarını kabul eden Tudor, ligi Fenerbahçe'nin üzerinde bitirmek istediklerini kaydetti. 39 yaşındaki çalıştırıcı gelecek adına umutlu konuştu. Genç hoca "Başkanla aramız çok iyi. Seneye mükemmel bir sezon geçirmeyi planlıyoruz. Bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



HEDEFİMİZ ZİRVE

İgor Tudor gelecek sezon ve transferlerle ilgili şunları söyledi: "Transfer çalışmalarına 2 ay önce başladık. Ama tabii ki iyi bitirmemiz gereken 3 maçımız var. Scoutlarla iletişim halindeyiz. Hedefteki oyuncularla görüşüyoruz. Amacımız seneye şampiyon olacak bir takım kurabilmek. Bunun için transfer dönemini iyi geçirmeliyiz. Galatasaray'ın yeri her zaman zirvedir. Bunun için uğraşıyoruz"