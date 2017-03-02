Kevin’ı fena benzetmişler

Gece kulübünde kavgaya karışan eski G.Saraylı Kevin Grosskreutz'un hastane fotoğrafı ortaya çıktı. Yüzü, gözü şişen oyuncu için Stuttgart, "Kevin saldırıya uğradı. Şu anda iyi. İstediği an taburcu olacak" açıklamasını yaptı.