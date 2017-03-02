Kevin’ı fena benzetmişler
Gece kulübünde kavgaya karışan eski G.Saraylı Kevin Grosskreutz'un hastane fotoğrafı ortaya çıktı. Yüzü, gözü şişen oyuncu için Stuttgart, "Kevin saldırıya uğradı. Şu anda iyi. İstediği an taburcu olacak" açıklamasını yaptı.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Sorun yaşım değil...''
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Yorum
özgür Snayder IN artık gitme zamanı geldi TUDOR tempo yapamayanı oynatmaz.aldı ücret e çok iyi gençler bulabiliriz..
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
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Yorum
çin madeni çin kulüpleri uçuk fiyatlara oyuncular alıyor çinlilerle anlaşıp yüksek bedellere oyuncuları elden çıkartıp kasayı doldurmak lazım.
- Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
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manuel seneye daha iyi oynarsa bi daha yenileriz
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