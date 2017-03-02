 Kevin’ı fena benzetmişler – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Kevin’ı fena benzetmişler

    Kevin’ı fena benzetmişler
    Gece kulübünde kavgaya karışan eski G.Saraylı Kevin Grosskreutz'un hastane fotoğrafı ortaya çıktı. Yüzü, gözü şişen oyuncu için Stuttgart, "Kevin saldırıya uğradı. Şu anda iyi. İstediği an taburcu olacak" açıklamasını yaptı.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:11
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