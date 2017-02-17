Başkanı, Beşiktaş derbisinin, 27Şubat tarihine konulmasına sertçıkarken, "Maç öncesi tuhaf şeyler oluyor.İnsanları kasıt arar hale getirmeyin"diye konuştu.imza törenindekonuyla ilgili açıklamalarda bulunanÖzbek, Beşiktaş ve(dün) Avrupa'da deplasman maçlarınaçıkmalarına karşılık lig maçlarının pazarakonulduğuna vurgu yaparak, "Derbineden? Açıklayın.İkisi de lig maçlarını pazar günü oynayacaklar.Bu haftaki maçlar neden pazartesiyealınmıyor o zaman" diye sordu."Başkan olarak G.Saray'ın haklarını savunmak birinci görevim" diyensözlerini şöyle sürdürdü: "TFF bu işi yaparken, gerekçesini açıklaması lazım. Bu hafta olan maçları niye almadınız? Derbi olunca mı tarih değişiyor! Kendileri çıksın cevap versin.kabul etmiyorum. Derbinin neticesinden çok derbi önceleri camiaları geriyor. Buradakidavranış biçimi... Neden pazartesi? Bir tek sebep söyleyin. İnsanları kasıt arama noktasına getirmeyin. Bu kararı kabul etmiyorum.açıklama bekliyorum."Özbek, Rikerink-Tudor değişikliğiyle ilgili ise, "Bir toplantı yaptık, yönetimin amacı başarı amaçlı olduğu içinile devam etmeme kararı aldık. Aynı gün içinde de elimizde bulunan araştırmalar sonucu çalışmak istediğimiz teknik direktörler listesindentakımın başına getirme kararı aldık" dedi.Galatasaray'ın Avrupa'da olduğu dönemlerde 2 günde bir maç oynadığını hatırlatan Özbek, "48 saatte maça çıktığımız günler oldu. Kimse yanlış anlamasın. Bu herkesin dikkatini çekiyor. Derbinin iş gününe alınması gibi çok şey sıralayabilirsiniz" diye konuştu.Galatasaray Başkanıİgor Tudor'la anlaşmalarını "yönetimi ahlaki çöküş içinde"sözleriyle değerlendirmesine de serttepki gösterdi. Kulüp başkanlarınınbüyük camiaları temsil ettiğini vurgulayanBaşkan"Kullandığı ifadeleri şık bulmuyorum.Kimsenin tehdit etmeye,haddi yok. Bütündünya böyle bilmeli" diye konuştu.Tankut'u söyledikleri için kınayan Özbek, "Kim olursan ol, Galatasaray'a bu ifadeleri kullanamazsın. Bu ifadeleri reddediyorum.Gerekirse savcılarımız, TFF Başkanı, yöneticileri söylenenleri analiz etsinler. İnsanları düşmanlığakelimeleri kullanmak kimsenin haddine değil. Herkes haddini bilmeli. Kulüp başkanları toplumu birleştirici ifadeleri kullanmaya özen göstermeli" ifadesini kullandı.