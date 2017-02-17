Neden pazartesi!
Avrupa maçlarına çıkan Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin bu hafta pazar günü oynayacaklarını belirten G.Saray Başkanı, “Derbi niye pazartesine konuldu? Türkiye Futbol Federasyonu çıksın açıklasın” dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş derbisinin, 27 Şubat tarihine konulmasına sert çıkarken, "Maç öncesi tuhaf şeyler oluyor. İnsanları kasıt arar hale getirmeyin" diye konuştu. İgor Tudor'un imza töreninde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin (dün) Avrupa'da deplasman maçlarına çıkmalarına karşılık lig maçlarının pazara konulduğuna vurgu yaparak, "Derbi neden pazartesi oynanıyor? Açıklayın. İkisi de lig maçlarını pazar günü oynayacaklar. Bu haftaki maçlar neden pazartesiye alınmıyor o zaman" diye sordu.
KABUL ETMİYORUM
"Başkan olarak G.Saray'ın haklarını savunmak birinci görevim" diyen Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: "TFF bu işi yaparken, gerekçesini açıklaması lazım. Bu hafta olan maçları niye almadınız? Derbi olunca mı tarih değişiyor! Kendileri çıksın cevap versin. Tarih değişikliğini kabul etmiyorum. Derbinin neticesinden çok derbi önceleri camiaları geriyor. Buradaki hassas nokta davranış biçimi... Neden pazartesi? Bir tek sebep söyleyin. İnsanları kasıt arama noktasına getirmeyin. Bu kararı kabul etmiyorum. TFF'den açıklama bekliyorum."
BAŞARI ODAKLIYIZ
Özbek, Rikerink-Tudor değişikliğiyle ilgili ise, "Bir toplantı yaptık, yönetimin amacı başarı amaçlı olduğu için Riekerink ile devam etmeme kararı aldık. Aynı gün içinde de elimizde bulunan araştırmalar sonucu çalışmak istediğimiz teknik direktörler listesinden İgor Tudor'u takımın başına getirme kararı aldık" dedi.
BİZ 48 SAATTE MAÇA ÇIKTIK
Galatasaray'ın Avrupa'da olduğu dönemlerde 2 günde bir maç oynadığını hatırlatan Özbek, "48 saatte maça çıktığımız günler oldu. Kimse yanlış anlamasın. Bu herkesin dikkatini çekiyor. Derbinin iş gününe alınması gibi çok şey sıralayabilirsiniz" diye konuştu.
HERKES HADDİNİ BİLMELİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'un, İgor Tudor'la anlaşmalarını "Galatasaray yönetimi ahlaki çöküş içinde" sözleriyle değerlendirmesine de sert tepki gösterdi. Kulüp başkanlarının büyük camiaları temsil ettiğini vurgulayan Başkan Dursun Özbek, "Kullandığı ifadeleri şık bulmuyorum. Kimsenin tehdit etmeye, ahlak dersi vermeye haddi yok. Bütün dünya böyle bilmeli" diye konuştu.
SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI
Tankut'u söyledikleri için kınayan Özbek, "Kim olursan ol, Galatasaray'a bu ifadeleri kullanamazsın. Bu ifadeleri reddediyorum. Yasalarımız var, TFF var. Gerekirse savcılarımız, TFF Başkanı, yöneticileri söylenenleri analiz etsinler. İnsanları düşmanlığa sevk edici kelimeleri kullanmak kimsenin haddine değil. Herkes haddini bilmeli. Kulüp başkanları toplumu birleştirici ifadeleri kullanmaya özen göstermeli" ifadesini kullandı.
?SAVAŞ ÇORLU
KABUL ETMİYORUM
"Başkan olarak G.Saray'ın haklarını savunmak birinci görevim" diyen Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: "TFF bu işi yaparken, gerekçesini açıklaması lazım. Bu hafta olan maçları niye almadınız? Derbi olunca mı tarih değişiyor! Kendileri çıksın cevap versin. Tarih değişikliğini kabul etmiyorum. Derbinin neticesinden çok derbi önceleri camiaları geriyor. Buradaki hassas nokta davranış biçimi... Neden pazartesi? Bir tek sebep söyleyin. İnsanları kasıt arama noktasına getirmeyin. Bu kararı kabul etmiyorum. TFF'den açıklama bekliyorum."
BAŞARI ODAKLIYIZ
Özbek, Rikerink-Tudor değişikliğiyle ilgili ise, "Bir toplantı yaptık, yönetimin amacı başarı amaçlı olduğu için Riekerink ile devam etmeme kararı aldık. Aynı gün içinde de elimizde bulunan araştırmalar sonucu çalışmak istediğimiz teknik direktörler listesinden İgor Tudor'u takımın başına getirme kararı aldık" dedi.
BİZ 48 SAATTE MAÇA ÇIKTIK
Galatasaray'ın Avrupa'da olduğu dönemlerde 2 günde bir maç oynadığını hatırlatan Özbek, "48 saatte maça çıktığımız günler oldu. Kimse yanlış anlamasın. Bu herkesin dikkatini çekiyor. Derbinin iş gününe alınması gibi çok şey sıralayabilirsiniz" diye konuştu.
HERKES HADDİNİ BİLMELİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'un, İgor Tudor'la anlaşmalarını "Galatasaray yönetimi ahlaki çöküş içinde" sözleriyle değerlendirmesine de sert tepki gösterdi. Kulüp başkanlarının büyük camiaları temsil ettiğini vurgulayan Başkan Dursun Özbek, "Kullandığı ifadeleri şık bulmuyorum. Kimsenin tehdit etmeye, ahlak dersi vermeye haddi yok. Bütün dünya böyle bilmeli" diye konuştu.
SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI
Tankut'u söyledikleri için kınayan Özbek, "Kim olursan ol, Galatasaray'a bu ifadeleri kullanamazsın. Bu ifadeleri reddediyorum. Yasalarımız var, TFF var. Gerekirse savcılarımız, TFF Başkanı, yöneticileri söylenenleri analiz etsinler. İnsanları düşmanlığa sevk edici kelimeleri kullanmak kimsenin haddine değil. Herkes haddini bilmeli. Kulüp başkanları toplumu birleştirici ifadeleri kullanmaya özen göstermeli" ifadesini kullandı.
?SAVAŞ ÇORLU
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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