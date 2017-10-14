Panama’nın süper ninesi
Panama, Kosta Rika'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterirken, tarihi başarıya imza atan Panamalı oyuncular kadar bir 'süper babaanne' ilgi odağı oldu.
Kosta Rika'nın tehlikeli atağını durdurmayı başaran süper babaanne, Panamalı taraftarların alkışları arasında yaka paça dışarı çıkarıldı. Tekrar başlayan oyun sonrası atağı savuşturmayı başaran Panama, Rusya biletini aldı.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:13
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
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