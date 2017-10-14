 Panama’nın süper ninesi – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Panama’nın süper ninesi

    Panama’nın süper ninesi

    Panama, Kosta Rika'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterirken, tarihi başarıya imza atan Panamalı oyuncular kadar bir 'süper babaanne' ilgi odağı oldu.

    Karşılaşmanın son anlarında gelişen Kosta Rika atağını sahaya atlayarak durduran yaşlı bir kadın, güvenlik görevlileriyle yaşadığı kovalamacanın ardından yakalandı.

    Kosta Rika'nın tehlikeli atağını durdurmayı başaran süper babaanne, Panamalı taraftarların alkışları arasında yaka paça dışarı çıkarıldı. Tekrar başlayan oyun sonrası atağı savuşturmayı başaran Panama, Rusya biletini aldı.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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