 Terim’e İran’dan teklif – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Terim’e İran’dan teklif

    Terim’e İran’dan teklif

    İran'ın büyük takımlarından İstiklal Spor Kulübü üst yöneticisi Rıza İftikari, teknik direktörleri Ali Rıza Mansuriyan'dan boşalan görev için ilk tercihlerinin olduğunu söyledi.

    İftikari, "Elbette bizim ilk tercihimiz, Türkiye'nin büyük teknik direktörlerinden Sayın Fatih Terim. Kendisiyle anlaşmamız durumunda, sonucu taraftarlarımızla paylaşırız" dedi. 1945 yılında kurulan İstiklal takımının, 8 lig birinciliği, 6 kupa şampiyonluğu var. Ayrıca 2 Asya Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu da bulunuyor.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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