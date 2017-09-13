Annesi sahaya daldı! | İZLEYİN
Paraguay Ligi'nde General Diaz ile Atletico National arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı. Bir pozisyon sonrası ayağı kırılan Richard Prieto'nun annesi kucağında çocuğuyla sahaya daldı.
Prieto'nun takım arkadaşları tarafından sakinleştirilen anne, oğlunun ayağının kırıldığını öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Kucağındaki diğer çocuğunu bırakmadan sahada acı çeken oğluna koşan annenin telaşı, en az genç futbolcunun sakatlığı kadar izleyenleri etkiledi. Prieto'nun annesini sahaya indiren pozisyonda hakemin penaltı kararı vermemesi ise tartışma konusu oldu.
İŞTE O ANLAR...
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:56
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
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