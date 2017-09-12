PES 2018 En iyi 10 frikikçi listesi
12 Eylül 2017, Salı
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Futbolseverlerin merakla beklediği PES 2018'de en iyi 10 frikikçi listesi belli oldu. Listede milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ikinci sırada yer aldı.
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