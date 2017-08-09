 Bakan Bak el koydu – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Bakan Bak el koydu

    Bakan Bak el koydu

    Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında yaşananlar için, "Takipçisi olacağız" diyen Spor Bakanı , yarın federasyon başkanları ile bir araya gelecek.

    6222 sayılı kanunun uygulanması konularını masaya yatıracak olan Bakan Bak; futbol, basketbol, voleybol ve hentbol federasyonlarının başkanları ile toplantı yapacak. 'ın ev sahipliğinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Bakanlık Merkez Binası'nda yapılacak görüşme saat 09.00'da başlayacak.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:03
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