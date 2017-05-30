Amatörde arbede: 7 kırmızı kart

Yalova 2. Amatör Küme'de İdmanocağıspor ile Sugören G.Birliği arasında oynanan maçta taraftarların sahaya girmesiyle arbede çıktı. Gördüğü sarı kart sonrası sinirlenen İdmanocağıspor'dan Fatih Bektaş, hakem Abdullah Çetinçelik'ten bu kez kırmızı kart göründe saha karıştı. Sugören'in 3-2 kazandığı maçta iki takımdan toplam 7 oyuncu kırmızı kart gördü.