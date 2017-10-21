Kocaman'ın 3 silahşörü!
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray'a karşı görev alacak olan Souza, Ozan Tufan ve Giuliano'ya özel görev verdi. Derbide G.Saray'ın kilidini bu üç isim açacak...
Sarı lacivertlilerde orta sahayı oluşturan isimler takımın yükünü sırtlayacak. Guiliano'ya dolaşım izni. Orta alanın her yerine ayak basacak. Orta alanda ve kanatlarda değişmeli oynayacak. Josef de Souza'dan ise sezon başından beri Kocaman'ın yapmasını istediği hücuma katkı. Takımın daha hızlı ve kontrollü ataklar geliştirmesi için Josef'e en kritik görevi üstlenecek. Hücuma katkı sırasında rakibinin kontra ataklarına da engel olmak zorunda. Son olarak Kocaman, genç yıldız Ozan Tufan'dan en son Malatyaspor'da sergilediği futbolu istiyor. Ozan Tufan ileri çıkışlarda sürprizler arayacak. Ancak bu gelişme karşısında da Valbuena savunmadaki açıklarını kapatacak.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 08:38
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Cenk Tosun devre arasında satılmayacak
Toplam 15
Yorum
monako cenk brezilyali yada fransiz olsaydi su anda 100 milyon euro ederdi hepsi bu kadar ama yinede satilmami cunku adam gibi adam cenk tosun
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Yıldırım'ın karnesi artıda
Toplam 1
Yorum
FB Derbilerle övünme Aziz aga. GS senin döneminde 21 kupa kaldirmis, sen 20 senede 11 kupa alabildin "efsane" baskan. Dogru, GS'nin efsanesi!
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Mesut Özil'den takım arkadaşlarına: Manchester United'a gidiyorum
Toplam 3
Yorum
sami guya kendi fakir akliyla kendini pazarlamaya calisiyor, bu da Terim gibi, bu takim su takim beni istiyor diye, MU seni ne yapsin, baska kapi
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