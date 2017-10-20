 Volkan&Valbuena’dan anlamlı ziyaret – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Volkan&Valbuena’dan anlamlı ziyaret

    Volkan&Valbuena’dan anlamlı ziyaret
    FENERBAHÇE kaptanı Volkan Demirel ile Mathieu Valbuena, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi hematoloji ve onkoloji bölümlerinde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Sarı- lacivertli futbolcular, sohbet edip fotoğraf çektirdikleri miniklere üzerinde isimleri yazan forma hediye etti. Volkan, "Minik kardeşlerimizin mutluluğu her şeyden önemli" derken, Valbuena, "Onlara, yanlarında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:05
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