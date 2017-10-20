Volkan&Valbuena’dan anlamlı ziyaret

FENERBAHÇE kaptanı Volkan Demirel ile Mathieu Valbuena, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi hematoloji ve onkoloji bölümlerinde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Sarı- lacivertli futbolcular, sohbet edip fotoğraf çektirdikleri miniklere üzerinde isimleri yazan forma hediye etti. Volkan, "Minik kardeşlerimizin mutluluğu her şeyden önemli" derken, Valbuena, "Onlara, yanlarında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı