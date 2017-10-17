 Derbide forma Janssen’in – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Derbide forma ’in

    Derbide forma Janssen’in
    Evkur Yeni Malatyaspor maçında forvette Roberto Soldado'ya şans veren Aykut Kocaman'ın bu tercihi şaşkınlıkla karşılanmıştı. Ancak Kocaman'ın bu kararı hem Vincent 'in milli takıma gitmesi hem de lige verilen arada tüm taktik idmanlara katılıp büyük istekle çalışan Soldado'yu küstürmemek için aldığı öğrenildi. Galatasaray karşısında ileri uçta forma yeniden büyük olasılıkla Vincent Janssen'in olacak. Hollandalı forvet ligde şu ana kadar 2 gol kaydetti. Soldado'nun ise henüz siftahı bulunmuyor.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:14
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