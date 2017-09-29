HEDEF 3’TE 3

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaşacak. Son iki haftada Aytemiz Alanya ve Beşiktaş'ı yenerek çıkışa geçen sarı-lacivertliler, Manisa deplasmanında üst üste 3. galibiyetini alıp milli araya moralli girmek istiyor. Akhisar; G.Saray ve Beşiktaş'la birlikte sahasında puan kaybetmeyen üç takımdan biri. Ege temsilcisi evinde Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabük'ü yendi. ÜÇ



MAÇTIR YENİYOR

İki takım arasında ligde oynanan 10 maçta Fenerbahçe'nin 6-3 üstünlüğü var; 1 maç eşitlikle bitti. Kanarya, son 3 maçta da mağlup ettiği rakibini deplasmandaki 5 maçın 3'ünde yendi.



SAAT: 20.00

STAT: 19 MAYIS

HAKEM: Bülent Yıldırım

ALANYASPOR: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Sissoko, Soner, Larsson, Serginho, Olcan, Henrique

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Ozan, M.Ekici, Giuliano, Valbuena, Janssen