HEDEF 3’TE 3
MAÇTIR YENİYOR
İki takım arasında ligde oynanan 10 maçta Fenerbahçe'nin 6-3 üstünlüğü var; 1 maç eşitlikle bitti. Kanarya, son 3 maçta da mağlup ettiği rakibini deplasmandaki 5 maçın 3'ünde yendi.
SAAT: 20.00
STAT: 19 MAYIS
HAKEM: Bülent Yıldırım
ALANYASPOR: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Sissoko, Soner, Larsson, Serginho, Olcan, Henrique
FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Ozan, M.Ekici, Giuliano, Valbuena, Janssen
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:26
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İKİ YILDIZDAN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI
Toplam 15
Yorum
Miyane Kısmetimiz varmış son gün Janssen transfer oldu, sisteme cuk diye oturdu. Yoksa bu sene de Fernandao ile cırmalayacaktık, umut var, seneye?
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 67
Yorum
trakyalı bak federasyon başkanınız şenol güneşi kuerajmayı yine kayırdı cezalar fenere bjk 15 bin fenere 200 şenol hep sövsün
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Felipe Melo mu Fernando mu?
Toplam 10
Yorum
Nuri Şahin Meloyu çok sevdik, Fernandoyu da seviyoruz. İkisini kıyaslamak gereksiz.
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