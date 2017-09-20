Skrtel’de tehlike var!

Kasığındaki ağrı nedeniyle Alanya maçında forma giyemeyen Martin Skrtel'den gelen haberler Fenerbahçe teknik heyetini üzdü. Ağrıları dindiği ve Beşiktaş derbisinde oynayacağı belirtilen Slovak stoperin durumunun hiç de iç açıcı olmadığı, en ufak bir yüklemede bile kasığında "yırtılma" olabileceği ve sahalara dönüşünün daha da uzayabileceği bildirildi.

MAÇA KADAR DURUMU GÖZLEMLENECEK

Takımdan ayrı özel program uygulayan Skrtel'in Beşiktaş'a karşı oynama ihtimalinin çok düşük olduğu, yine de cumartesi günkü maça kadar durumunun gözleneceği vurgulandı. Skrtel oynamazsa, derbide görev yine Roman Neustadter'in olacak.