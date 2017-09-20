Skrtel’de tehlike var!
Derbiye yetişeceği söyleniyordu ancak durumu belirsiz... En ufak bir yüklemede kasığında “yırtılma” tehlikesi bulunan futbolcunun oynama ihtimali zayıf
Kasığındaki ağrı nedeniyle Alanya maçında forma giyemeyen Martin Skrtel'den gelen haberler Fenerbahçe teknik heyetini üzdü. Ağrıları dindiği ve Beşiktaş derbisinde oynayacağı belirtilen Slovak stoperin durumunun hiç de iç açıcı olmadığı, en ufak bir yüklemede bile kasığında "yırtılma" olabileceği ve sahalara dönüşünün daha da uzayabileceği bildirildi.
MAÇA KADAR DURUMU GÖZLEMLENECEK
Takımdan ayrı özel program uygulayan Skrtel'in Beşiktaş'a karşı oynama ihtimalinin çok düşük olduğu, yine de cumartesi günkü maça kadar durumunun gözleneceği vurgulandı. Skrtel oynamazsa, derbide görev yine Roman Neustadter'in olacak.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:35
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
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