 Skrtel’de tehlike var! – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Skrtel’de tehlike var!

    Skrtel’de tehlike var!

    Derbiye yetişeceği söyleniyordu ancak durumu belirsiz... En ufak bir yüklemede kasığında “yırtılma” tehlikesi bulunan futbolcunun oynama ihtimali zayıf

    Kasığındaki ağrı nedeniyle Alanya maçında forma giyemeyen Martin Skrtel'den gelen haberler Fenerbahçe teknik heyetini üzdü. Ağrıları dindiği ve Beşiktaş derbisinde oynayacağı belirtilen Slovak stoperin durumunun hiç de iç açıcı olmadığı, en ufak bir yüklemede bile kasığında "yırtılma" olabileceği ve sahalara dönüşünün daha da uzayabileceği bildirildi.

    MAÇA KADAR DURUMU GÖZLEMLENECEK
    Takımdan ayrı özel program uygulayan Skrtel'in Beşiktaş'a karşı oynama ihtimalinin çok düşük olduğu, yine de cumartesi günkü maça kadar durumunun gözleneceği vurgulandı. Skrtel oynamazsa, derbide görev yine Roman Neustadter'in olacak.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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